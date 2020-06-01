Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte hastanelerin "yeni normali"

Çinî Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan pek çok tedbire bugün itibariyle son verildi. Seyahat kısıtları kalkarken, kapanan iş yerleri ve kafeler de artık açılabilecek. Hastanelerde de ertelenen ameliyatlar, tedavi süreçleri yeniden başlayacak. Yeni normal düzenin başladığı bu ilk günde Sağlık Bakanlığı sağlık kurumlarına ilişkin yayımladığı rehber ile süreci netleştirdi.

Buna göre, hastalık sürdüğü sürece hastanelere gelen herkes için Covid-19 ayırıcı tanıda yer alacak. Hasta ve hasta yakınları Covid-19 bulguları açısından sorgulanacak.

Covid-19 sürecinde hizmet alamayan hastaların hastaneye artan başvurusu olabilir notu düşülen raporda, acil durum hariç hizmetler randevulu olmalı, refakatçi mümkünse kabul edilmemeli, hastalar hastane içinde gereksiz dolaşmamalı denildi.

Hastane asansörlerine ilişkin de geçiş işaretlemeleri yapılmalı asansör içinde sosyal mesafe korunmalı notu düşüldü

Yoğun bakımlarda hasta ve refakatçileri yatış süresi boyunca maske takmalı denirken, Koronavirüs'e enfekte hastalar mümkünse tek kişilik odalara yönlendirilmeli uyarısı yapıldı.

Hastanede planlı cerrahi işlemlerinin bir program kapsamında yapılması gerektiğini söylenen rehberde, öncelikli cerrahi işlerin listelenmesi gerektiğini belirtildi. Cerrahi işlemden önce en kısa sürede hastaya Covid-19 testi yapılması da önerildi.

Radyoloji üniteleri için de bir dizi öneri sıralandı. Görüntüleme cihazları için saatte en fazla 5 hasta alınmalı denilen rehbere göre, sağlık çalışanı hastaya 1 metre uzak durmalı,hastaların radyoloji bölümünde kalış süresi en aza indirilmeli.

En riskli polikliniklerin başında gelen yerler için rehberde gereksiz başvurular önlenmeli, kronik hastaların gelişi en aza indirilmeli,dezenfeksiyon alanların yüzey kontamisyonu önlenmeli uyarıları yapıldı.