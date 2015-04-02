Sağlık Bakanlığı: 57 vatandaşımız grip nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından grip salgını ile ilgili son duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu grip sezonunda ülkemizde 57 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinde grip virüsleriyle ilişki tespit edilmiştir. 43 vatandaşımızda İnfluenza A(H1N1), 7 vatandaşımızda İnfluenza B ve 7 vatandaşımızda ise İnfluenza A(H3N2) virüsü tespit edilmiştir" denildi.

‘Grip yoğunluğu halen yüksek düzeyde seyretmekte’

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuzey yarım küredeki grip yoğunluğunun devam ettiği vurgulanarak, "Dünya Sağlık Örgütü’nün dünya genelindeki grip hastalığına dair durumu açıklayan son raporuna göre, Kuzey yarım küredeki grip yoğunluğu halen yüksek düzeyde seyretmekle beraber, İnfluenza A’nın baskın olduğu Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da grip aktivitesinde azalma başlamıştır. Fransa, Hollanda ve İspanya gibi ülkelerin dahil olduğu bir çok Avrupa ülkesinde 65 yaş üzeri kişilerde tüm nedenlere bağlı ölüm sayılarında artış mevcut olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu durumun nedeni olarak grip hastalığı, soğuk havalar ve akut solunum yolu hastalıklarının olabileceği ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

‘Son hafta itibariyle grip aktivitesi azalmaya devam etmektedir’

Dünyada olduğu gibi ülkemizde son hafta itibariyle grip aktivitesinde azalmanın devam ettiği belirtilen bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

"Kuzey Amerika’da grip hareketliliği 2014 yılının sonunda ulaştığı en yüksek düzeyden sonra halen yüksek düzeyde devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise grip virüsü tespit edilme oranı 2014 yılı Aralık ayında ulaştığı yüzde 30,4’lük düzeyinden yüzde 12,1 düzeyine gerilemiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde son hafta itibariyle grip aktivitesi azalmaya devam etmektedir. Düzenli izleme kapsamında 13. Hafta itibarı ile gelen 352 numunenin yüzde 26,4’ünde influenza B, yüzde 8,8,’inde İnfluenza A(H1N1), yüzde 5,1’inde İnfluenza A(H3N2) saptanmıştır. Grip sezonunun başlangıcından günümüze kadar olan süreçte Avrupa’da gelen numunelerde 12. Hafta itibarı ile grip virüsü tespit edilme yüzdesi yüzde 37,8 iken Ülkemizde bu durum yüzde 21,2 olarak tespit edilmiştir. 13. hafta itibarı ile üç laboratuvarımıza düzenli izleme örnekleri ve klinik şüpheli örneklerden toplamda 6 bin 774 klinik örnek gelmiştir. 6 bin 774 örneğin 846’sında İnfluenza B (yüzde 12,4), 704’ünde influenza A H1N1(yüzde 10,3), 172’sinde İnfluenza A H3N2(yüzde 2,5) saptanmıştır. Bunların yanı sıra klinik örneklerde diğer solunum yolu virüslerinden 258’ünde (yüzde 3,8) Rhinovirüs, 254’sinde (yüzde 3,7) Coronavirüs, 164’ünde (yüzde 2,4) RSV saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

‘43 vatandaşımızda influenza a (h1n1 domuz gribi) virüsü tespit edilmiştir’

Türkiye’de 43 kişide Domuz gribi virüsü tespit edildiği belirtilerek şu açıklamaya yer verildi:

"Bu grip sezonunda ülkemizde 57 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinde grip virüsleriyle ilişki tespit edilmiştir. 43 vatandaşımızda İnfluenza A(H1N1), 7 vatandaşımızda İnfluenza B ve 7 vatandaşımızda ise İnfluenza A(H3N2) virüsü tespit edilmiştir. Bu kişilerin 20’si 65 yaş ve üzerindedir. İnfluenza AH1N1 tespit edilenlerin 25’inde, influenza B tespit edilenlerin hepsinde, influenza A ve A(H3N2) tespit edilen 7 hastanın 5’inde eşlik eden başka hastalıkların olduğu tespit edilmiştir. Bakanlığımızca grip ile ilgili olarak tüm durumlar günlük olarak izlenmektedir. Hastanelerde yatarak takip edilmesi gereken hastalar için hastane yatışlarında, yatak kapasitesi yönünden herhangi bir sorun yaşanmamakta olup, sağlık kurumlarına antiviral ilaçlar teslim edilmiştir ve ilaç erişiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır."

Kimler risk altında?

Gribe yakalanma risklerine ve alınması gereken önlemlere de yer verilen açıklamada, "Grip için 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler, astım d?hil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diyabet d?hil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanlar risk grubu olarak tanımlanmıştır. Yukarıda sayılan risk gruplarındaysanız grip geçirdiğinizde hekime müracaat ediniz. Ayrıca, grip geçirdiğinizde belirtileriniz ağırlaşırsa (nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş, öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması) bir hekime başvurunuz ve tavsiyelerine göre gerekli ilaçları kullanınız" denildi.

Nasıl korunmalıyız?

Gripten korunma yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Grip benzeri bir hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağız kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kağıt mendil çöp kutusuna atılmalıdır. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalıdır. Yüzeyler sık sık temizlenmelidir. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler, bu nedenle hekim tavsiyesi dışında antibiyotik kullanmayınız."