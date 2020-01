Sağlık Bakanlığı 5 binden fazla kozmetik ürün için uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın 'merdiven altı' ve taklit olduğu şüphesiyle denetlediği 5 binden fazla üründen hemen hemen tümünün güvensiz ve mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

İşte o ürünler:

Yüz maskesi, kil, krem gibi cilt bakımı için kullanılan ürünlerin çoğunda mikrobiyal üreme saptanırken, içeriğinde kurşun gibi zararlı kimyasallar bulundu, ayrıca bazı kimyasalların da limitin üzerinde olduğu belirlendi.

Ağda sonrası bakım kreminde, kozmetik mevzuatına aykırı "Diklofenaksodyum" adlı ilaç etken maddesi tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca, piyasadaki çok sayıda taklit parfümle ilgili de işlem yapıldı.



TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığınca ihbar ve şüphe üzerine bu yılın mart-haziran döneminde 5 bin 338 kozmetik ürün denetlendi, bunların 518'inin teknik düzenlemeye aykırı, 4 bin 727'sinin ise güvensiz olduğu tespit edildi.



Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesiyle toplam 225 bin 447, güvensizlik gerekçesiyle toplam 105 bin, mevzuat çerçevesinde ise 90 bin lira para cezası uygulanarak, toplam 420 bin 447 lira para cezası kesildi.



BU KOZMETİKLERE DİKKAT!



Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun denetimlerinde, bazı seri ve lotlarıyla ilgili işlem uygulanan kozmetikler şunlar:



-Eagle’s Black Henna: Seri No:75, İmalat Tarihi/Son Kullanma Tarihi:07/2012/06/2015, üretim yeri Hindistan. Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edildi. Geri çekme, imha ve idari para cezası uygulandı.



-Yu&Dali Saç Güçlendirici Bakım Spreyi: Seri No: 19860407, İmal tarihi 15.01.2011-son kullanma tarihi 14.01.2014. Üretim yeri Türkiye. Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı olarak “Minoxidil” etken madde tespit edildi. Geri çekme, imha ve idari para cezası uygulandı.



-Medik8 P02047 Medik8 TCA 30 30 mililitre: Üretim yeri İngiltere. Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı "Trichloroaceticacid" adlı madde tespit edildi. Geri çekme, imha ve idari para cezası uygulandı.



-Amar's Super Black Henna: Seri no A02111201. Üretim yeri Hindistan. Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı olarak "1,4-Diaminobenzene"adlı maddenin limitin üstünde olduğu tespit edildi. Geri çekme, imha ve idari para cezası uygulandı.



-Arab kızı krem: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Botabella yüz maskesi hassas ciltler için kayısı özlü: Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Ravissa pembe kil (pembe kutu): Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Ravissa pembe kil (gri kutu): Ürünün ilgili serisinde analiz sonucu mikrobiyal üreme tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Venüs selülit karşıtı jel: Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı "Methylcloroisothiazolinone" adlı maddenin limitin üstünde olduğu tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Folliex ağda sonrası bakım kremi: Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı "Diklofenaksodyum" adlı ilaç etken maddesi içerdiği tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Arab kızı krem: Analiz sonucunda kozmetik mevzuatına aykırı içeriğindeki kurşun miktarının limitin üstünde olduğu tespit edildi. Adli makamlara güvensiz ürün olduğu bildirildi.



-Lakoste Essential parfüm: Mahkeme kararı bulunuyor, taklit parfüm olduğu tespit edilerek imha edildi.



-Lacoste parfüm: Mahkeme kararı bulunuyor, taklit parfüm olduğu tespit edilerek imha edildi.



-La Chemiste Lacoste Parfüm: Mahkeme kararı bulunuyor, taklit parfüm olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Organic time CRM rahatlatıcı masaj kremi: Mahkeme kararı bulunuyor, taklit parfüm olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Taklit parfüm: Mahkeme kararı bulunuyor, mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Taklit tüy dökücü krem: Mahkeme kararı bulunuyor, taklit tüy dökücü krem olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Ricci Ricci Nina Ricci: 07K23 serisi, imal yeri Fransa. Taklit parfüm olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Lolita Lempicka: 4E263 serisi, imal yeri Fransa. Taklit parfüm olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Chloe Eau De Fleurs: M9 1032003892 serisi. İmal yeri Fransa. Taklit parfüm olduğu tespit edilerek mahkemeye güvensiz ürün olduğu bilgisi verildi.



-Tala 0 Karınca yağı: Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-Zerdeçal Karınca Yumurtası Yağı Kremi: Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-Valensey Ant Egg Oil Karınca Yumurtası Yağı: Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-New L'oreal Paris fot woman Breast cream: Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-Valensey Antidandruff Shampoo: seri numarası 11, imal yeri Türkiye. Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-Milleunennuits Valide Sultan Tüy Dökücü Sprey: Seri no 312, imal yeri Türkiye. Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.



-Taklit parfüm: Mahkemeye ürünün güvensiz olduğuna ilişkin bilgi verildi.