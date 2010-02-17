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Sağlık

Sağlık Bakanlığı 3 ilacı geri çekti

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 3 ilaç için geri çekme kararı aldı.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 3 ilaç için geri çekme kararı aldı.

Poliforma İlaç Sanayi ve Tic.A.Ş. adına ruhsatlı olan “PF yüzde 5 Dektroz Laktaklı Ringer Solisyonu 1000 ml” adlı serumun E-0901005-1 seri numaralısında yapılan inceleme sonucu, numune içerisinde partikül ve elyaf bulunması nedeniyle 2.Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmasına karar verildi.

Sivilce tedavisinde kullanılan Embil İlaç Sanayi Ltd.Şti. adına ruhsatlı “Isotrexin Jel” adlı adlı ilacın yapılan inceleme ve analiz sonucu safsızlık oranının firma değerlerine göre yüksek olması nedeniyle 245L serisinin geri çekilmesi istendi.

Vücuttaki çinko eksikliğinin tedavisinde kullanılan Berko İlaç ve Kimya Sanayi adına ruhsatlı “Zinco 220 mg. Tablet” adlı ilacın da yapılan inceleme ve analiz sonucunda 0806024'nolu serisinde, etken madde miktarının firma limitlerinden az olduğu tespit edildiği için 2. sınıf B seviyesinde geri çekileceği bildirildi.

Eczanelerin, ilaç depolarının ve hastanelerin ellerindeki ilgili seriye ait ilaçları en kısa süre içerisinde ilgili ilaç firmalarına iade etmeleri gerekiyor.

 

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