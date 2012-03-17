Sağlık Bakanlığı 3 ilacı geri çekiyor



T24 - İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, guatr hastalığı (hipotiroidizm) tedavisinde kullanılan ’Levotiron Tablet 100 mcg’ adlı ilacın ’02512’ serisine, sara hastalığı (epilepsi) tedavisinde kullanılan ’Karazepin Tablet 400 mg 30’ adlı ilacın 1170 serisine ve kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ’Danitrin Fort Tablet’ adlı ilacın tüm serileri için 2’nci sınıf B seviyesinde çekme kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm sağlık kuruluşları, eczane ve hastanelerin, en kısa sürede söz konusu ilaçları, ilaç depolarına veya üretici firmalara iade etmeleri istendi.



Geri çekmenin sınıflandırılması



Madde 6 - Geri çekmenin sınıfı, ürünün arz ettiği tehlike veya hata gözönüne alınarak belirlenir.

Birinci sınıf geri çekme: Ciddi ve hayati sağlık sorunlarının çıktığı ve çıkabileceğine dair kabul edilebilir nedenlerin bulunduğu durumlar,

İkinci sınıf geri çekme: Geçici, tedavi edilebilir, sağlık sorunlarının çıktığı, bunun muhtemel olduğu durumlar,

Üçüncü sınıf geri çekme: Ürünün kullanılmasının sağlığa zararlı olmadığı durumlar.

Geri çekmenin sınırları

Madde 7: Geri çekmenin dağıtım zincirinin hangi seviyesine kadar ineceği şu şekilde belirlenir.

A seviyesi: Tüketici seviyesine kadar iner, birinci sınıf geri çekmeler bu seviyede yapılır.

B seviyesi: Perakendeci seviyesine kadar (eczane, hastane eczaneleri, kurumlar v.s.) iner. ikinci sınıf geri çekmeler bu seviyede yapılır.

C seviyesi: Depocu seviyesine kadar iner, üçüncü sınıf geri çekmeler bu seviyede yapılır.