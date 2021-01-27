Sağlık Bakanlığı 2020 yılı mali tablosu açıklandı; şehir hastanelerine 8,7 milyar lira ödendi!

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerine 2020 yılında kira olarak 5,5 milyar TL, hizmet bedeli olarak 3,2 milyar TL olmak üzere toplamda 8,7 milyar TL ödediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin mali tablolarını yayımladı. Buna göre, bakanlık, şehir hastanelerine 2020 yılında 5 milyar 516 milyon TL kira ödedi.

Sözcü gazetisinin haberine göre; ödenen kira bedeli "Yap Kirala Devret Modeli ile Yaptırılan Hastanelerin Kira Bedelleri" kalemi altında açıklandı. Bakanlık ayrıca, şehir hastanelerine 3 milyar 223 milyon TL’lik hizmet bedeli ödedi. Bu kalem, mali tablolarda "Yap Kirala Devret Modeli ile Yaptırılan Hastanelerin Hizmet Bedelleri" başlığıyla duyuruldu.

Bakanlığın toplam giderinin yüzde 15'i şehir hastanelerine

Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılı toplam giderleri 58,5 milyar TL olurken, bu rakamın yüzde 15’ini şehir hastaneleri oluşturdu.

Personel giderleri toplam 27,5 milyar TL, SGK primi giderleri 6,2 milyar TL, mal ve hizmet alımı giderleri 19,3 milyar TL oldu. Aşılama hizmeti giderleri 1,8 milyar TL olarak açıklandı.

Yurtdışındaki hastanelere de ödeme yapıldı

Bakanlık ayrıca, 2020'de Mogadişu-Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesine'ne 23,9 milyon TL, Sudan Nyala Türk Hastanesi Projesi'ne 11,8 milyon TL, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Projesi'ne 8,4 milyar TL, Bangladeş Sahra Hastanesi'ne 9,4 milyon TL ödeme yaptı.