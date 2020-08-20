Sağlık Bakanlığı, 2020'nin ilk 6 ayında Yeşilay'a 148 milyon TL aktardı

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu Yeşilay’a bu yılın ilk altı ayında tam 148 milyon TL aktardı. CHP Milletvekili Murat Emir, Yeşilay’ın yönetiminde yer alan isimlere dikkati çekerek, “Milyonlarca lira kimler için harcanıyor?” diye sordu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın açıkladığı harcama rakamlarına göre, bu yılın ocak ve haziran aylarını kapsayan altı aylık döneminde Yeşilay’a ‘yardım’ adı altında tam 148 milyon 548 bin TL aktardı. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında ise Yeşilay’a 93 milyon TL’lik yardımda bulundu. Yeşilay’ın resmi internet sitesinde faaliyetlere ve harcamalara ilişkin detaylı bilgilere yer verilmedi. Sağlık Bakanlığı’nın yardım yaptığı yerler arasında Kızılay da yer alırken bu kuruma altı ayda toplam 1 milyon 427 bin TL aktarıldı.

"Bu paraları nerelere harcıyorlar?"

Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay’a aktarılan milyonlarca liralık kaynağın katlanarak arttığını vurgulayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili BirGün’e değerlendirmede bulundu. Yeşilay’a aktarılan milyonlarca liranın nasıl harcandığının soru işaretleriyle dolu olduğunu kaydeden Emir, şöyle konuştu:

“Yeşilay, bu paraları nereye harcıyor? Daha önce bu soruyu iktidara yönelttik ama tatmin edici cevaplar alamadık. Yeşilay yönetiminin aile içinde dağıtıldığını, yönetimin belirli ailelere emanet edildiğini, çocukların ve eşlerin Yeşilay’ın Yönetim Kurulu’nda olduğunu da biliyoruz. Yeşilay, bu paralara kimler için harcıyor.”

"Usulsüz harcama duyumları"

Konunun takipçisi olacaklarını dile getiren Emir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeşilay’a yardım adı altında aktarılan bu bütçenin keyfi kullanıldığına dair kaygılarımız ve duyumlarımız var. Kamu yönetimi liyakat esasına dayanmalı. Bu tür kuruluşların yönetiminde, ‘eş, dost’ yerine alanında uzman isimler yer almalı. Yeşilay ve diğer kurumlar harcanan her kuruşun hesabını kamuoyuna vermeli.”

Yönetimde akrabalar

Yeşilay’ın resmi internet sitesinde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri arasında da şu isimler dikkat çekiyor:

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak.

AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya.

İktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkan yardımcısı Yasin Erol.

Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkanvekili Ahmet Kaan.

Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olan Osman Baturhan Dursun.