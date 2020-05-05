Sağlık Bakanı Koca: Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal olan liglerin akıbetiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le görüştüğünü belirterek, "Liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar" dedi. Türkiye'de futbolun kaderi, TFF'nin yarın saat 10.00'da yapacağı toplantının ardından belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte bugün toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" dedi.



19 Mart'ta Koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi; TFF'nin yarın yapacağı toplantı sonrası Nihat Özdemir'in yapacağı açıklamayla belli olacak.

Ligler haziran ayı ortasında başlayabilir

TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak.



Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.

2. ve 3. lig takımları sezonu tamamlamak istemiyor

TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin Koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2’nci ve 3’üncü Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıklamıştı.

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