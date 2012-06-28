Sağlık Bakanı'nı kızdıran görme engelli işten çıkarıldı

Batman'da geçen yıl mayıs ayında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kızdığı görme engelli Nurullah Mehmetoğlu, taşeron şirket tarafından işinden çıkarıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçim bölgesi olan Batman ’a 15 mayıs 2011’de gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ , Bölge Devlet Hastanesi’nde yemek yedikten sonra engelli Nurullah Mehmetoğlu’nun "Asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" talebiyle karşılaşmış, bu sözler üzerine engelli Mehmetoğlu’na, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Daha ne yapalım" diye çıkışmıştı.

Açık lise son sınıf öğrencisi olan evli ve 7 çocuk babası 30 yaşındaki Nurullah Mehmedoğlu’nun, normal lise mezunu olmadığı gerekçe gösterilerek, yeni şirket tarafından iş akdinin feshedildiği belirtildi.

Bir yıldan beri aynı görevi yürüttüğünü belirten Mehmedoğlu, personel ihalesini alan yeni firmanın işine son vermesine tepki göstererek şöyle dedi:

"Bir yıldır otomasyon elemanı olarak hastanede çalışıyordum. Görme engelliyim. Zor şartlarda ailemi geçindiriyorum. Daha önce üç yıl süreyle Bölge Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Bir yılı aşkın süredir de Kadın Doğum Hastanesi santralinde operatör olarak görev yapıyordum. Otomasyon ihalesini yeni şirket kazandı. Çalışan 45 kişi arasında normal lise mezunu olmadığım gerekçesiyle işime son verildi. Oysa Açık Öğretim Lisesi son sınıf öğrencisiyim. İşime devam etmek istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."