T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı'nı kızdıran görme engelli işten çıkarıldı

Görme engelli Nurullah Mehmetoğlu, bakana ''Asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" demişti

28 Haziran 2012 23:03

Batman'da geçen yıl mayıs ayında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kızdığı görme engelli Nurullah Mehmetoğlu, taşeron şirket tarafından işinden çıkarıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in seçim bölgesi olan Batman ’a 15 mayıs 2011’de gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ , Bölge Devlet Hastanesi’nde yemek yedikten sonra engelli Nurullah Mehmetoğlu’nun "Asgari ücretle çalışıyoruz. Koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz" talebiyle karşılaşmış, bu sözler üzerine engelli Mehmetoğlu’na, "Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. Daha ne yapalım" diye çıkışmıştı. 
 
Açık lise son sınıf öğrencisi olan evli ve 7 çocuk babası 30 yaşındaki Nurullah Mehmedoğlu’nun, normal lise mezunu olmadığı gerekçe gösterilerek, yeni şirket tarafından iş akdinin feshedildiği belirtildi. 
 
Bir yıldan beri aynı görevi yürüttüğünü belirten Mehmedoğlu, personel ihalesini alan yeni firmanın işine son vermesine tepki göstererek şöyle dedi: 
 
"Bir yıldır otomasyon elemanı olarak hastanede çalışıyordum. Görme engelliyim. Zor şartlarda ailemi geçindiriyorum. Daha önce üç yıl süreyle Bölge Devlet Hastanesi’nde çalıştım. Bir yılı aşkın süredir de Kadın Doğum Hastanesi santralinde operatör olarak görev yapıyordum. Otomasyon ihalesini yeni şirket kazandı. Çalışan 45 kişi arasında normal lise mezunu olmadığım gerekçesiyle işime son verildi. Oysa Açık Öğretim Lisesi son sınıf öğrencisiyim. İşime devam etmek istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Recep AkdağMaliye Bakanı Mehmet ŞimşekNurullah Mehmetoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24