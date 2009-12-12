Sağlık Bakan'ından uyarı geldi

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz giribi aşısına talebin arttığını belirtirken hamilelerin mutlaka aşı olmalarını önerdi. Hamileler için farklı bir aşı getirdiklerini hatırlatan Bakan Akdağ, “Hastalığı geçiren hamileler de diğer insanlara göre ölüm riski 6 kat fazla. Son rakamlara göre 20 hamile, domuz gribinden (H1N1) dolayı hayatını kaybetmiştir” dedi.

Bakan Recep Akdağ, Ak Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık’la birlikte Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk'ü ziyaret etti. Bakan Recep Akdağ, gazetecilere Domuz gribi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Akdağ, hamileler konuşuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Özellikle hamilelerle ilgili bir hususa işaret etmek istiyorum. Hastalığı geçiren hamileler de diğer insanlara göre ölüm riski 6 kat fazla. Çok zaruri olmadığı halde toplumda oluşmuş olan bir takım endişelerden dolayı hamiler için farklı bir aşı getirttik. Bunun için mutlaka bütün risk grubunda olanlar aşılanacak elbette. Ama hamileler asla bu hususta ihmal göstermesin. Önümüzdeki 1- 2 hafta içinde hamileleri izleyen ebeler, onları evlerinde de ziyaret edecek. Son rakamlara göre 20 hamile, H1N1’den dolayı hayatını kaybetmiştir. Oysa 10 yıldan bu yana Türkiye'de annelerin ölümünü önlemek için çok ciddi bir çaba gösteriyoruz.”

Halkın tüm hastanelerden kolayca hizmet alabilir durumda olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilaç yazdırmak için emeklilerin hastane yerine sağlık ocakları ve aile hekimliğine başvurmalarını önerdi. Sağlık Bakanı Akdağ, herkesin hastane kapısına koşması halinde durumu ciddi olan hastaların hizmet almasını zorlaştırdığını anlatırken katkı parası alınmasının ana amaçlarından birinin hastanelerdeki yığılmaları önlemek olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şöyle konuştu:

“Sağlık ocağı ve aile hekimine gidildiğinde sizden para talep edilmiyor. Eğer reçete yazılmışsa, sizden 2 lira isteniyor. Bu büyük bir para değil. Devlet ya da üniversite hastanesinde reçete yazdırılması halinde 8 lira ücret alınıyor. Reçete verilmemişse 5 lira alınıyor. Bunlar hastanelere gidiş açısından çok gereksiz kullanımı ortadan kaldırmak için düşünülmüş tedbirlerdir. Aksi takdirde hastaneler, bu yükü taşıyamaz hale geliyor. Zaten acil bir durum varsa, acil servise başvurulmuşsa, katkı payı falan hiçbir şey alınmıyor. Aynı şekilde zyatan hastadan da katkı payı istenmiyor.”