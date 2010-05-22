Sağlık Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Kuru lafa karın tok!

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''CHP'nin iktidar ortağı olduğu 70'li yılların sonları felaketler dönemidir'' dedi.





Akdağ, CHP'nin Türkiye'de iktidara geldiği veya iktidar ortağı olduğu her dönemin yokluk, yoksulluk, sefalet ve yolsuzluk dönemi olduğunu ileri sürdü.





Akdağ, CHP Genel Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Hep bildik şeyleri söylemektedir. Millet lafa değil, işe bakıyor. Bunun bir atasözü de var, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz'. CHP'nin Türkiye'de iktidar olduğu veya iktidar ortağı olduğu her dönem yokluk, yoksulluk, sefalet ve yolsuzluk dönemi olmuştur'' dedi.





Akdağ, şöyle konuştu:





''Vatandaşın kuru lafa karnı tok. Şimdi CHP'de lider olarak pompalanan ne rüzgarı ise işte 'büyük rüzgar aldı' falan diye malum bir basının şişirmeye çalıştığı bir zatın söylediklerine biraz kulak kabartalım. Hep bildik şeyleri söylemektedir. Millet lafa değil işe bakıyor. Biz söylediğimizde bazen üzülüyorlar ve söyleniyorlar, ama DP'den önce Türkiye'nin hali perişandır. Anadolu adeta bir yangın yeridir. Milletimiz ekmeğe karneyle ulaşır hale gelmiştir. Bunları bize hem dedelerimiz anlattı hem de babalarımız anlattı. CHP'nin iktidar ortağı olduğu 70'li yılların sonları yine bir felaketler dönemidir. Birilerinin beylik ve hamaset kokan laflar yerine yarın iktidar talibiyseler eğer, AK Parti'nin yaptıklarını nasıl ileriye götürebileceklerini ifade etmelerini bekliyoruz."

