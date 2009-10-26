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Yaşam

Sağlık Bakanı'ndan 'el sıkışmayın' önerisi

Sağlık Bakanı Akdağ domuz gribinden korunmak için "en az 5 ay kadar el sıkışılmamasını ve öpüşülmemesini" önerdi.

26 Ekim 2009 02:00

Sağlık Bakanı Recep Akdağ domuz gribinden korunmak için "İlk olarak vatandaşlarımıza en az 5 ay kadar el sıkışmamalarını ve öpüşmemelerini öneriyoruz" dedi.

Domuz gribi aşısı hakkındaki tartışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı Kasım ayında okullarda aşının yapılmaya başlanacağını söyledi.

Eğitim için canlı yayın

Yarından itibaren okulların tatil olma ihtimaline karşı canlı yapılacak dersler saat 07.00 - 14.00 arasında TRT3'den yayınlanacak. Dersler canlı olarak yayınlanacak ve 155 civarında öğretmen ders verecek.

Sağlık çalışanları çarşamba günü aşılanacak

Hıfzıssıhha Başkanı Mustafa Ertek, geçtiğimiz hafta Ankara'ya gelen 500 bin doz domuz gribi aşısının testlerinin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Hemen ertesi gün de aşıların uygulanmasına geçilecek. Ertek'in verdiği bilgiye göre, ilk doz aşılar sağlık personeline uygulanacak. Aşıların kalan bölümü ise hacca gidecek hacı adaylarına ve halen Suudi Arabistan'da bulunan Türk hacılara gönderilecek.

Ertek, ikinci parti aşıların Türkiye'ye ne zaman geleceğinin henüz kesinleşmediğini de ifade etti.

İkinci parti aşıların önce okullara mı yoksa 6 ay 9 yaş arası çocuklara mı uygulanacağı konusunda "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun henüz karar vermediğini" söyledi.

Okullarda domuz gribi aşısı
         
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda “domuz  gribi”ne yönelik aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceğini  bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın  organlarında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadettin Sabaz'a atfen  “okullarda haftaya aşılama çalışmalarına başlanacağı” haberlerine yer verildiği  hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Oysa, MEB Müsteşar yardımcısının aşılamanın haftaya başlayacağı yönünde  bir açıklaması olmadığı gibi dün katıldığı ve canlı yayımlanan bir televizyon  programında da aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından belirleneceği ve  yine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını kamuoyuna aktarmıştır.”

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