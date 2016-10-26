Sağlık Bakanı'ndan 'Canan Karatay' açıklaması: Takip ediyorum

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, katıldığı bir canlı yayın programında Prof. Dr. Canan Karatay ile yaşadığı diyalog için, "Bilim insanlarının sürekli gündemde kalmak için açıklamalarda bulunmalarını doğru bulmuyorum. Bahsettiğiniz kişinin (Canan Karatay) açıklamalarını takip ediyorum. 'Benim ticaret için herhangi bir internet sitem yok' deyişini kabul ediyorum ama takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bilim insanları vatandaşları doğru bilgilendirmeliler. İnternet ortamında her derde deva ilaç satılıyor, bu mümkün değil" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Akdağ'ın, ünlü kalp ve iç hastalıkları profesörü Canan Karatay’a yönelik, “Böyle bilim adamlığı mı olur? Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyor. Büyük bir ceviz bahçesi ile anlaşmış” demişti. Karatay, Bakan Akdağ'ın iddialarına ilişkin bir açıklama yapmış ve bu şekilde bir internet sitesi olmadığını söylemişti.