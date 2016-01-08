Sağlık Bakanı'ndan Bugün'e yalanlama: "FETÖ, Erdoğan'ı zehirlemeye çalıştı" demedim

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yönetimine kayyum atanan Bugün gazetesine verdiği söyleşide kullanılan "FETÖ, Erdoğan’ı zehirleme girişiminde bulundu" ifadesinin kendisine ait olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Müezzinoğlu'nun Bugün’den Fatin Dağıstanlı ve Müjgan Özyurt’a verdiği demeç hakkında bugün bir açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Basın Müşavirliği üzerinden yapılan açıklamada,“Özel röportajda soruyu soran gazetecinin, haberde adı geçen şahıs ve örgütle ilgili ‘…. Zehirleme girişiminde bulunduklarına ilişkin gelişmeler var. Siz de Sağlık Bakanıydınız’ ve ‘…. Bire bir öldürme girişimleri oldu değil mi Sayın Bakanım?’ sorularına karşılık ‘Özel hayatını yakından takip etmeleri benzer girişimlerde bulunduklarının göstergesidir’ cevabını vermiştir. Gazetenin söz konusu haberinin başlığında ve bir kısım içeriğinde ise Sayın Bakanımızın sözleri farklı bir şekilde yansıtılarak ‘Özel hayatını yakından takip ederek zehirleme girişiminde bulundu’ ifadesi kullanılmıştır” dendi.

Haberde Müezzinoğlu'na atfen, ‘Fethullah Gülen Cemaati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı zehirleme girişiminde bulundu’ ifadesine yer verilmişti.