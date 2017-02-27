Sağlık Bakanı’ndan askeri hastanelere ilişkin açıklama: Dizayn ediyoruz

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, devredilen askeri hastanelerle ilgili, “Diyarbakır, Hakkari, Van gibi çatışmaların yoğun olduğu yerlerde silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanlığımızın istediği yerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz” dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Erzurum İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Sağlık Bakanlığı netice itibarı ile uzman bir kuruluş olduğu için burada ilerlemeleri daha kolay yapabiliyoruz. Askerler ve diğer kolluk görevlilerine verilen sağlık hizmetleri cephe gerisinde verilen hizmetlerdir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen sağlık hizmetleri şu anda da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından veriliyor. Biz onlara sadece destek oluyoruz. Bizler bunu Cerablus’ta yaptık. Sınır ötesi hizmetler açısından Sağlık Bakanlığımız her türlü imkanı silahlı kuvvetlerimize veriyor” dedi.

"Çatışmaların yoğun olduğu yerlerde kolluk kuvvetlerine hizmet veriyoruz"

Bakan Akdağ, “Planlamamız cephe ve cephe gerisinde sağlık hizmetlerini geliştirmektir. Arka palanda kalan hastaneleri ise Sağlık Bakanlığı olarak biz geliştirmeye devam edeceğiz. Buradan hem vatandaşlar hem de silahlı kuvvetler hizmet alacak. Bunun yanında özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde mesela Diyarbakır’da, Hakkari’de, Van’da silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanlığımızın istediği yerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz” şeklinde konuştu.