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Sağlık Bakanı'ndan '6 yaşında evlenilebilir' tepkisi: Toplumun tükürükle boğması lazım

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Nureddin Yıldız'ın "6 yaşında kızlarla evlenilebilir" açıklamasını ilk kez duyduğunu söyledi

15 Ocak 2015 20:27

Sağlıkt Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın '6 yaşındaki kızlarla evlenilebilir' şeklindeki açıklamasına, "İlk kez duyuyorum. Bu Sağlık Bakanına bırakılacak bir cümle değil. Toplum dinamiklerinin bunu tükürükle boğması lazım. Böyle şey olmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim bölgesi olan çeşitli programlara katılmak üzere Edirne'ye geldi.

 

'Böyle şey olmaz'

 

DHA'nın haberine göre, Edirne Valiliği bünyesindeki İl Koordinasyon toplantısı izleyen Bakan Müezzinoğlu bir gazetecinin Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız'ın '6 yaşındaki kızlarla evlenilebilir' şeklindeki açıklaması hatırlatması üzerine ilk kez duyduğunu ifade ederek, "İlk kez duyuyorum. Bu Sağlık Bakanına bırakılacak bir cümle değil. Toplum dinamiklerinin bunu tükürükle boğması lazım. Böyle şey olmaz" dedi.

 

Yoğun bakımda kebap istisnai hata

 

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu Elazığ'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında sağlık çalışanlarını yemek yemesinin sorulması üzerine 'istisnai hata' ifadelerini kullanarak, "Her gün 1 milyon 100 binden fazla hastamıza sağlık hizmeti veriyoruz. 530 bin çalışanımız var, bu insanlar son derece fedakar, özverili 24 saat kesintisiz hizmet veriyorlar. İstisnai bazı ufak tefek şeyleri de kamuoyuna bu arkadaşların suçuymuş gibi yansıtılmamalı. Her gün 1 milyondan fazla insana şifa dağıtan bu güçlü kuruluşun istisnai bazı hataları, eksikleri olabilir onu da milletimizin sağduyusu ve vicdanı hoş görür. Bunu kendi içimizde yine değerlendiririz" şeklinde konuştu.

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