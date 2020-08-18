Sağlık Bakanı: Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım, çocuklara bunu çok gören var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, "Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" paylaşımını yaptı.

Koca, "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesini kullandı.