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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım, çocuklara bunu çok gören var mı?

"Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım"

18 Ağustos 2020 10:09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını hatırlatarak, "Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" paylaşımını yaptı. 

Koca, "Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesini kullandı. 

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