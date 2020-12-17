Sağlık Bakanı: Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız, sınıfına göre değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız, sınıfına göre değil" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, aralık ayı sonu veya yılın ilk haftasında aşı uygulamasının başlayabileceğini söyledi.

"Yılbaşında dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Koca, "Bu hastalığın insandan insana geçen bir enfeksiyon olduğunu biliyoruz. O nedenle yılbaşında da kapalı ve kalabalık ortamlardan özellikle kaçınmak gerekiyor. Yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Aile içi bulaşlar yüksek olduğu için, bu dönemde aile içi bir araya gelmelerin olmaması lazım. Mümkün mertebe çekirdek aileyle bu dönemi geçirmenin, dört kişiden daha fazla bir araya gelmelerin olmamasını sağlamak son derece önemli olacak" dedi.

“Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın"

Koca, “Yılbaşı yeni bir virüs patlamasına neden olmasın. Otellerde de eğlence tarzında herhangi bir organizasyon olmamalı. Kalabalık bir araya gelişlerin olmadığı, dar en fazla iki, üç kişinin bir araya geldiği bir durum olmalı. Onun dışında enfeksiyonun, salgının seyri açısından oteller kaynak olabilir; böyle bir duruma izin verilmemeli.” diye konuştu.

"Birçok kişi Sinovac aşıyı yaptırmayı tercih edecek"

"Pfizer ve BioNTech aşılarının elitlere yapılacağı, Çin’den gelecek aşıların normal halka yapılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılıyor, öyle mi olacak?" sorusuna Bakan Koca, "Ben şunu çok rahat söyleyebilirim, bilim insanlarımız aşıların menşeine bakmadan teknolojisini vatandaşımıza anlattığı sürece, birçok kimse Sinovac ya da inaktif dediğimiz aşıyı yapmayı daha çok tercih edecek. Çin aşısını. Yani inaktif dediğimiz, bizim sözleşmeyi imzaladığımız aşıyı. Vatandaşımız teknolojisini ve kısa, orta ve uzun dönem güvenilir bir aşı olduğunu öğrendikçe, birçok kimse özellikle o aşıyı tercih edecektir. Ben dünyada da birçok ülkenin imkan bulabilirlerse inaktif aşıyı daha çok; süreçte önemseyecekleri kanaatindeyim." yanıtını verdi.

Koca şunları kaydetti:

-Elitler ve halk diye bir ayrımınız olacak mı?

Böyle bir ayrım söz konusu değil, böyle bir ayrım asla söz konusu olamaz. Çünkü bu aşıyla ilgili Bilim Kurulu’nun belirlediği stratejiyi açıklamış olduk. Onu detaylandıracağız. Vatandaşın riskine göre, yaşına göre, hastalık durumuna göre aşıyı yapacağız. Sınıfına göre değil. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacak.

11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”