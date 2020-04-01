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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz

01 Nisan 2020 08:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedaviye ne kadar erken dönemde başlarsak solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz." dedi. 

Koca, Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüştü, tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Koca, "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık." diye konuştu. 

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