Sağlık Bakanı: Sosyal medya dolaşan 'gizli belge' gerçek dışı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşan 'gizli belge' başlıklı yazının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber resmen yapılan açıklamadır" ifadesini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada "gizli belge" başlığıyla yayılan görsele ilişkin soruşturma başlattı.

Sosyal medyada dolaşan sahte belge şöyle: