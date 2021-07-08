Sağlık Bakanı: Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (Covid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaşımları yapmaya devam ediyor. Son 10 günde 8 milyon doz Koronavirüs aşısının yapıldığını duyuran Koca, aşı olma çağrısı yaptı.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 günde yapılan aşı sayısı 8 milyon dozu geçti." ifadesini kullandı.

Bakan Koca yeni paylaşımında ise aşı olma çağrısı yaptı. Koca, "Aşı olmak, düşmanı bize saldırmadan tanımaktır. Ertelemesi riskli. Randevu alıp, Covid-19 aşımızı yaptıralım." mesajını paylaştı.