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Sağlık

Sağlık Bakanı: Sezaryen oranı yüksek olan hastaneleri ceza verilecek

"Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz"

10 Şubat 2017 23:21

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gereksiz sezaryen oranları yüksek olan hastanelere ceza verileceğini söyledi. Akdağ, "Çok yüksek sezaryen oranı olan hastaneleri değerlendirmeye alıyoruz" dedi. Akdağ, konuyla ilgili şunları şöyle konuştu:

"Bilimsel komisyonlar kuracağız ve bu komisyonlar, hastanelerdeki sezaryen oranlarını bilimsel kriterlere göre inceleyecek. Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri cezalandıracağız. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde sezaryen ameliyatlarını yapan ekibi eğitime alacağız.”

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