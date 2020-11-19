Sağlık Bakanı: Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda, mümkün olduğu kadar evimizde kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede yeni tedbilrler alındığını hatırlatarak, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda, mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" çağrısını yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım." ifadesini kullandı.