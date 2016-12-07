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Sağlık

Sağlık Bakanı: Sağlık çalışanına şiddet gösteren karşısında beni bulur

"İnsanların birbirlerine karşı şiddet göstermesi bunu kim yaparsa çirkindir"

07 Aralık 2016 16:15

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık personeline karşı son dönemde sergilenen şiddet olaylarına ilişkin "Sağlık çalışanlarına şiddet gösteren karşısında beni bulur" dedi. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet konusunda kamuoyunun ve medyanın duyarlılığını takdirle karşıladığını belirteren Bakan Akdağ, bu konuda önemli tedbirler aldıklarını bildirdi. 

Şiddet uygulayanın artık doğrudan tutuklandığını anımsatan Akdağ, "Eğer bir sağlık çalışanına fiziksel şiddette bulunulmuş ve sağlık çalışanında hafif bir yaralanma olmuşsa bile, kişi tutuklanarak, yargılanacak. Bu çok önemli bir adımdı." diye konuştu.

 

"Sağlık Bakanı olarak birinci derecede benim meselemdir"

 

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddetin, toplumun şiddetle alakalı genel tutumuyla yakından irtibatlı bulunduğunu kaydeden Bakan Akdağ, şunları söyledi:

"Bir kişiye bile şiddet varsa Sağlık Bakanı olarak bu birinci derecede benim meselemdir. Sağlık Bakanı olarak bizzat ben takip ediyorum. İnsanların birbirlerine karşı şiddet göstermesi bunu kim yaparsa çirkindir. Vatandaşımızın bizim başımızın üzerinde yeri var ama sağlık çalışanına sözel ya da fiziksel şiddet uygulayan her kim olursa olsun, o birinci derece Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı'nı, beni karşısında bulur. Bizim ahlakımızla, inançlarımızla, geleneklerimizle uyuşmuyor." 

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