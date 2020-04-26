T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz

"İyileşenlerin sayısı yeni hastalananların sayısından fazla olmaya devam etmeli"

26 Nisan 2020 08:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, " Ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz" dedi. 

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nu arayan Koca, “İyileşenlerin sayısı yeni hastalananların sayısından fazla olmaya devam etmeli. Salgın uçağının kazasız belasız piste indiğinden bu makas ‘kilitlenince’ emin olacağız ama biz prensip olarak ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Müftüoğlu yazısında, "Edindiğim net kanaat şudur: Sağlık Bakanı ipin ucunu sağlam tutuyor, mücadeleye bize “sıfır hasta rakamı” müjdesini verene kadar devam etmekte kararlı görünüyor." düşüncesini dile getirdi. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüshastatedbirsıfır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24