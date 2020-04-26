Sağlık Bakanı: Ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, " Ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nu arayan Koca, “İyileşenlerin sayısı yeni hastalananların sayısından fazla olmaya devam etmeli. Salgın uçağının kazasız belasız piste indiğinden bu makas ‘kilitlenince’ emin olacağız ama biz prensip olarak ölümlerin ve yeni hasta teşhislerinin sıfıra indiği günlerde bile tedbirli olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Müftüoğlu yazısında, "Edindiğim net kanaat şudur: Sağlık Bakanı ipin ucunu sağlam tutuyor, mücadeleye bize “sıfır hasta rakamı” müjdesini verene kadar devam etmekte kararlı görünüyor." düşüncesini dile getirdi.

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