Sağlık Bakanı'ndan İngiltere açıklaması: Kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu yönünde bilgiler geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye almasına ilişkin olarak, "Kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu yönünde bilgiler geliyor" açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Bakan Koca, “Dediğiniz gibi biz GISAID sistemine varyant sekanslarını tam olarak girmiyorduk. Böyle bir zorunluluğumuz da yoktu çünkü bu İngilizlere ait bir sistem yani uluslararası bir kurum değil. İngiltere de bize buraya ille de veri gireceksiniz diye bir şey söylemedi zaten. Biz yine de yüzde 1 civarında bir veri giriyorduk buraya. Sonra kırmızı liste uygulamasının bu nedenle olduğu bilgisi gelince biz de girmeye başladık. Bu ay 55 bine yakın veri girdik. Yani bu artık bahane olamayacak.” dedi.

"Aslında iyi niyetli bir yaklaşım yok ortada”

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

“Bize bu varyant sekanslarını onların sistemine girmediğimiz için kırmızı liste uygulaması yapanlar varyant sekanslamayı beceremeyen ülkeleri ise kırmızı listeye almadılar bile. Ukrayna, Yemen, Libya ve daha pek çok ülke bu sekanslamayı yapmıyor, varyantların ne olduğundan bile haberleri yok ama bunlar kırmızı listeye alınmadı. Yani aslında iyi niyetli bir yaklaşım yok ortada.

İngilizleri çok da suçlamıyorum. Çünkü bir yandan da bizde vaka sayıları ciddi bir artış trendine girmişti ve teste göre vaka oranı yüzde 10’lara çıkmıştı. Yani kırmızı listede bunun da etkisi vardı muhakkak. Şimdi yeniden yüzde 5’lerin altına indi. Bunu da görüyorlar ve sizin de söylediğiniz gibi bize gelen bilgiler de kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek olduğu. Ama emin olun ki, varyant sekanslarını GISAID’e yükleseydik bile bizi o listede tutacaklardı bir süre"

Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korumuştu.

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