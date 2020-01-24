Sağlık Bakanı, İstanbul'da Corona endişesine ilişkin konuştu: Çinli turist ülkesine gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkıp dünyada yayılmaya başlayan Corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Çin uyruklu bir turistin karantinaya alınması üzerine çıkan haberlerle ilgili konuşan Koca, Wuhan kentinden İstanbul'a gelen yolcu kadının şikayetleri nedeniyle seyahat öyküsü de göz önünde bulundurularak izolasyonda tutulduğunu söyledi. Koca, hastanın genel durumunun iyi olması nedeniyle bu sabah ambulans uçakla ülkesine gönderildiğini söyledi.

Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'den yayılan Corona virüsüne ilişkin 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmediğini fakat Türkiye'de Çarşamba gününden beri virüse ilişkin önlemlerin alındığını belirtti.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. DSÖ bu virüsle ilgili uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmek içine erken olduğunu bildirdi ancak biz virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine Bilim Kurulu'nu toplayarak toplantı yaptık. Kurumun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık.

Hastalığı uluslararası kuruluşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Korunma ve kontrol önlemeriyle ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayınladık. Liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol mekanizmasını devreye soktuk. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den ülkemize giren yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık.

Sıradan bir grip de benzer bulgulara neden olabilir. Basın mensuplardan istirhamımız şüpheli durumlarda acele haberler yapılmamasıdır. Halk sağlığını ilgilendiren her konuda açık şekilde kamuoyuna uyarılarımızı yapıyor olacağız.

Bildiğiniz gibi Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle Wuhan'dan geldiği öğrenilen bir kişi diğer hastalardan izole edildi. Dünden beri bilgi kirliliği oluştu. Çift olduğu söylendi. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle şüpheli durum olarak teyit ettik. İzolasyon odasında gözlem altına alındı.Hastanın çinden birlikte seyahat ettiği diğer yolcularda herhangi bir belirti görülmedi. Diğer yolcular uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte bizim şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebini gerçekleştirdik, bu sabah sağlık personelimizle birlikte ülkesine gönderdik.

Influenzaya göre Corona virüsünün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişi 3 kişiye bulaştırırken burada 1.4, 2 gibi bir oran biliyoruz. Biz tedbirlerimizi almak konusunda hassas davranıyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlara termal kamerayla kontrol yapıyoruz. Termal kameralarla biz 38 ve üzeri ateş olma durumunu tespit ediyoruz. O vakaları daha yakından inceleyerek gözlem altına alıyoruz. Şüphelendiğimiz bir durum olursa karantina odamıza sevk ediyoruz. Şu ana kadar Wuan'dan gelen sadece 1 hastada şüpheli bulduğumuz ama 36 saat göz altında tuttuktan sonra ülkesine geri gönderdik. Aldığımız numuneleri Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdik, onlar sonucu açıklayacaklar. Turistle yakın temasa geçen sağlık personeli, tur rehberi gibi kişilerle ilgili olarak da tedbirleri alıyoruz. Hastanede 112, tercüman, şoför ve operatör dahil olmak üzere 15-20 arasında yakın takip ettiğimiz kişi var."

"Göz hastalıklarıyla ilgili bir üniversite hastanemizde yapılan işlem sonrası yaşanan hasta grubu. Bu zamana kadar aynı ortamda, aynı kişilere aynı ilacın uygulandığı halde bir sorun olmadığını biliyoruz. Bilimsel heyet oluşturduk, incelemelere başladı. Bizim şu an yapmamız gereken özellikle bu noktada sorunlu olan hastalara yapılması gereken müdahaleyi erken dönemde uygun merkezlerimizde planlamak. İncelemeyi bu arada hızla başlatıyoruz. Bu ilaç şu an Türkiye'nin bütün merkezlerinde uygulanıyor