Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Muhalefet kuş beyinli

Mersin'deki AKP seçim bürosunun açılışına katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, seçim otobüsü üzerinden partililere seslendi. Muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştiren Müezzinoğlu, "Bunlar seçim zamanını av zamanı biliyorlar. Milleti de kuş beyinli zannediyorlar. Halbuki kendileri kuş beyinli" ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu, konuşmasına şu şekilde devam ett:

"Birileri bu millete tuzak kurdu. Birileri demokrasiye hep tuzak kurdu. Milli iradeye tuzak kurdu. Milletin temsilcilerine muhtar bile olamazsın dediler ama bu millet onu cumhurbaşkanı yaptı. Zaman zaman birileri çıkıp seçimlerde vaatlerde bulunuyor. Mevlana’nın bir sözü ile atıfta bulunacağım. Mevlana diyor ki, ’Av zamanı kuşlara atılan yem cömertlikten değildir’ diyor. Bunlar seçim zamanını av zamanı biliyorlar. Milleti de kuş beyinli zannediyorlar. Halbuki kendileri kuş beyinli. Çünkü bu millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Milletle hiç yürümediler, milletin derdini kendi dertleri olarak görmediler.

"Millet 2002 yılında ambulans bulamıyordu, şimdi ambulans helikopterimiz, ambulans uçağımız var. Şehir Hastanesi de geliyor Mersin’e. Bin 260 yataklı son derece modern bir hastane. Birileri şehir hastanelerinin yapılmaması için mahkemelere gidiyorlar, Anayasa Mahkemesi’ne gidiyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Engelleyemezler çünkü Ak Parti var, Ahmet Davutoğlu var."



Konuşmasının ardından Toros Devlet Hastanesi’ni ziyaret etmek için alandan ayrılan Müezzinoğlu, Mersin’de HDP binasında meydana gelen patlamalar ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.