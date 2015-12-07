Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Ben hastalık bakanı mıyım?

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son bir yıl içerisinde kendisine sadece hastane yapımı için başvurulduğunu, bisiklet yolu için hiçbir belediye başkanının kendisine başvurmadığını söyledi ve “Ben Sağlık Bakanı mıyım, hastalık bakanı mıyım?” diye sordu.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2. Çevreci Tesis Ödül Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Zaman zaman Sağlık Bakanı olarak gelen taleplere bakıyorum. Buna belediye başkanlarımız da dahil en çok Sağlık Bakanı’ndan istenen nedir veya Sağlık Bakanlığı en çok hangi konu başlıkları ile konuşuluyor? diye baktığımızda ‘ilçemize hastane, sağlık ocağı, doktor, ilçeye ile tomografi, daha büyük hastane. Yatak kapasitesini 200 planlamışsınız, bu yetmez 300 olmalı, 300 planlamışsınız ama bu yetmez 400 olmalı. Bizim ilimize bir şehir hastanesi yakışır, çünkü kavşak noktası şunlar oluyor, bunlar oluyor’… Ben Sağlık Bakanı mıyım, hastalık bakanı mıyım?" ifadelerini kullandı.