T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: Ben hastalık bakanı mıyım?

Müezzinoğlu, kendisine sadece hastane yapımı için başvurulduğunu söyledi

07 Aralık 2015 17:39

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, son bir yıl içerisinde kendisine sadece hastane yapımı için başvurulduğunu, bisiklet yolu için hiçbir belediye başkanının kendisine başvurmadığını söyledi ve “Ben Sağlık Bakanı mıyım, hastalık bakanı mıyım?” diye sordu.

Sözcü’nün haberine göre Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2. Çevreci Tesis Ödül Töreni'nde konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Zaman zaman Sağlık Bakanı olarak gelen taleplere bakıyorum. Buna belediye başkanlarımız da dahil en çok Sağlık Bakanı’ndan istenen nedir veya Sağlık Bakanlığı en çok hangi konu başlıkları ile konuşuluyor? diye baktığımızda ‘ilçemize hastane, sağlık ocağı, doktor, ilçeye ile tomografi, daha büyük hastane. Yatak kapasitesini 200 planlamışsınız, bu yetmez 300 olmalı, 300 planlamışsınız ama bu yetmez 400 olmalı. Bizim ilimize bir şehir hastanesi yakışır, çünkü kavşak noktası şunlar oluyor, bunlar oluyor’… Ben Sağlık Bakanı mıyım, hastalık bakanı mıyım?" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

müezzinoğlusağlık bakanıhastalık bakanımıyımbisiklet yolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24