Sağlık Bakanı: Koronavirüs testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye bugün gelecek yeni tip Koronavirüs testleriyle ilgili açıklamada, "Koronavirüs Testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacağız" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Koca, testlerin ancak doktor sevkiyle yapılabileceğini dile getirdi.

Koca, “Klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız, baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş. Negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Başkalarına gidip bulaştırabilirsiniz. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü üç gün sonra çıkabilir. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. Onu engellemeye çalışıyoruz. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da... Olağanüstü hal deniyor. Olağanüstü hal mi? Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Koca ellerini iki üç saatte bir yıkadığını söyledi.

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