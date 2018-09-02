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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İSTANBUL'DAKİ ŞARBON ŞÜPHESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  *Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  "Şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır"  Haber: Erhan TEKTEN İsanbul DHA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki şarbon şüphesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı

02 Eylül 2018 05:05

 

*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

\"Şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır\" 

Haber: Erhan TEKTEN İsanbul DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul\'daki şarbon şüphesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle; \"Bilindiği gibi 31 Ağustos tarihinde Silivri’de kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığı Tarım Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmuştur. Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir.  Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür.  Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir\"

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