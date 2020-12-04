Sağlık Bakanı Koca: Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya'da risk devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara Sivas ve Malatya valileri, sağlık il müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Koca, illerdeki vaka artış oranını ve yoğun bakım doluluk oranını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, ''ZONGULDAK, ANKARA, SİVAS, MALATYA valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla ZONGULDAK, ANKARA, SİVAS ve MALATYA’DA risk devam ediyor. Son bir haftada ZONGULDAK’TA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, ANKARA’DA sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, SİVAS’TA artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, MALATYA’DA artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım.'' ifadelerini kullandı.