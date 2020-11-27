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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, yüzde 100 vaka artışı görülen şehirleri açıkladı

27 Kasım 2020 19:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi" dedi.

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