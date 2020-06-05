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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz

05 Haziran 2020 21:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı vatandaşları bir kez daha mesafe konusunda uyararak, "Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" dedi. 

Twitter hesabından sık sık Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunan Koca, mesafe konusunun önemine bir kez daha dikkat çekti. 

Bakan Koca, "Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" diye yazdı. 

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