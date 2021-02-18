Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Buna göre en çok artış gösteren iller; Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalış gösteren iller ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda son bir haftada, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı.

Buna göre en çok vaka artışı Bilecik'te. Bilecik'i sırasıyla; Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale takip etti.

Vaka sayısı en çok azalan il ise Bitlis. Bitlis'i Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl takip etti.

Normalleşme kararları, illerin vaka sayısı ve aşı oranına göre alınacak

Öte yandan dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada; illerin vaka sayısına dikkat çekilmiş ve 'Yerinde Karar' dönemine geçildiği belirtilmişti.

Erdoğan, "İllerimizi düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.