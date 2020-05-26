Sağlık Bakanı Koca: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı süresince uygulanan 81 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 24.00 itibariyle sonlandığını hatırlatarak, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz" dedi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs öncesi günlere dönmenin henüz mümkün görünmediğini de belirten Koca, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"SAAT 24.00’TE sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz."