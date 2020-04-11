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Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın

11 Nisan 2020 18:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte sağduyu içerisinde tamamlayacağız. İnançtan taviz vermeyelim, mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

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