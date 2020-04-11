Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte sağduyu içerisinde tamamlayacağız. İnançtan taviz vermeyelim, mücadelemizin sonucuna odaklanalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele konusunda Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım" ifadelerini kullandı.