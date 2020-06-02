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Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır

02 Haziran 2020 17:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının sonlandırılması ile her şeyin normale döndüğü şeklinde bir anlayış gelişmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, “Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz” uyarısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.”

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