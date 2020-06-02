Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır

Sağlık Bakanı Koca, “Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz” uyarısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.”