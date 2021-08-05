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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Uçak, otobüs, sinema ve tiyatro gibi yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi isteyebiliriz

"Esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor"

05 Ağustos 2021 09:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde, Koronavirüs aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.  

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Koca ile yaptığı görüşmeye yer verdi. 

Koca, "yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini" açıklarken, "Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak" dedi. 

Selvi'nin aktardığına göre Koca, şunları söyledi:

“Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu toplum yüzde 98 oranında kızamık ve benzeri aşıları çocuklarına yaptırabildi. Yani aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim.”

“Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz.

"Esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor"

Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak.”

"Okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim"

“Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik. Bu anlamda koruyuculuğun giderek daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim."

 

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