Sağlık Bakanı Koca: Uçak, otobüs, sinema ve tiyatro gibi yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi isteyebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde, Koronavirüs aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Koca ile yaptığı görüşmeye yer verdi.
Koca, "yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini" açıklarken, "Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak" dedi.
Selvi'nin aktardığına göre Koca, şunları söyledi:
“Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu toplum yüzde 98 oranında kızamık ve benzeri aşıları çocuklarına yaptırabildi. Yani aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim.”