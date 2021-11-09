Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşı mecburiyeti getirmedi fakat şartlar aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koyuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin aşı zorunluluğu getirmediğine vurgu yaparak, "Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz."