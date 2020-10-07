Sağlık Bakanı Koca: Toplam 13 aşı çalışmamız var, 3'ü insan denemeleri aşamasına geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 aşı çalışması olduğundan ve bunlardan üçünün insan denemeleri aşamasında oluğundan bahsetti. Aşı yapılan 10 transgenik hayvanın ölmediği, akciğerlerinde virüse rastlanmadığına dikkati çeken Bakan Koca, aşılanmayan 9 hayvandan beşinin öldüğünü, geri kalanının da akciğerlerinde virüse rastlandığını anlattı.

Koca Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da Türkiye'de üretildiğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi vurgusu

-Sayın Bakan Türkiye yeniden aşı üretebilecek mi?

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle önümüze koyduğumuz en önemli hedef; ilaç, aşı, tıbbi malzeme ve cihazda dışa bağımlılığı bitirmekti. Stratejik ürünler olarak tanımladığımız ilaç, aşı, malzeme ve cihazların yerlileşmesi ve millîleşmesi adına bu süreçte çok önemli adımlar attık. Pandemi öncesinde özellikle aşı konusunda Kore, Küba, Bangladeş, Endonezya ve Avrupa’daki önemli merkezlerle yürüttüğümüz ortak çalışmalar oldu. Bu süreçte önemli birikimler edindik.”

ABD, Çin, Rusya ve Almanya kulvarı

-Covid aşısında hayvan deneyleri geride bırakıldı, sonuçları nasıl değerlendirmek gerekir?

“Şimdi çok önemli bir adım daha var önümüzde. Covid aşısı geliştirmek için Almanya, Çin, İngiltere, Rusya, ABD gibi ülkelerle birlikte biz de kulvardayız. Bakanlık olarak teknolojik, mali ve insan gücü anlamında tüm imkânlarımızı bu işe yönlendirdik.

"Toplam 13 aşı çalışmamız var, 3'ü insan denemeleri aşamasına geldi"

Covid-19’a yönelik toplamda 13 aşı çalışmamız var. 3 aşımız insan denemeleri aşamasına geldi. Hayvan denemelerinde olumlu sonuçlar aldık. Yerli Covid-19 aşımızın challenge (meydan okuma) çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı. Kontrol grubundaki 9 hayvana ise aşı yapılmadı. Sonuçlar şöyle: İki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği hâlde herhangi bir ölüm olmadı, akciğerlerinde de virüs tespit edilmedi. Oysa kontrol grubunda, yani aşı yapılmayan ve virüse maruz bırakılan 9 transgenik hayvanda bambaşka sonuçlar gördük. Bunlardan 4’ü öldü, 5’inin akciğerlerinde de virüs tespit edildi.”

Covid ilaçları üretiliyor mu?

-Bir de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Türkiye’de üretilecekti...

“Yerlileşme ve millîleşme adımlarımızın karşılığını aldık. Dünyada, maske, eldiven, tulum gibi ürünlerde ve solunum cihazlarında büyük krizler yaşanırken biz kendi ihtiyacımızı yerli olarak karşıladığımız gibi 150’yi aşkın ülkeye yardım gönderdik... Yine Covid-19 için kullanılan ilaçları bugün ülkemizde üretiyoruz.”