Sağlık Bakanı Koca: Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısının azalmasına yönelik olarak eleştirilere, "Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur" yanıtını verdi. Koca, tam kapanma döneminde temasın azaldığını ve bunun da test sayılarına yansıdığını söyledi.

"Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz"

Edirne’de bölgedeki salgın sürecini değerlendirdi. Koca, “Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Tedbirleri yerinde kontrol etmek için Edirne’deyiz. Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız. Edirne’deki çalışmalarımızı valilimizle görüşümemizle başladık. Yeni ihtiyaçları gözden geçirdik. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli’ni değerlendireceğiz. Vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz." dedi.

"Vaka sayısı ve test sayısı arasında ilişki kuran, asılsız ve iyi niyetli olmayan değerlendirmeler görüyoruz"

Koca şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan değerlendirmeler görüyoruz.

Test semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasların azalması beklenen durumdur. Bu da hem müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir.

"Hastaneye başvuru yarı yarıya düştü"

Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye başvuru yarı yarıya düştü. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil sonucudur.

Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. Tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakârlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu sürecin sonunda vaka sayılaırnın çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz.

Edirne’de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 52.1, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 66. Edirne aşılama programını başarıyla yürüten illerden. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. "