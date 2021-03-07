Sağlık Bakanı Koca: Son hafta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son hafta vaka sayısı nüfusa oranla en fazla artış ve en fazla azalış gösteren illeri aktararak; "Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." dedi.

Sağlık Bakanı Koca dün illere göre haftalık vaka sayısını açıklamış; Samsun, 348,36 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen; Hakkari ise 5,35 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip kent olarak duyurulmuştu.

Bakan Koca bugün ise en çok artan ve en çok azalan gösteren illeri aktardı. Buna göre 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan iller: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman.