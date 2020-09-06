Sağlık Bakanı Koca: Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20 ila 40 yaş aralığında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 100 kişiden 40,1’inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından sık sık paylaşım yapan Koca, genç yaştakilere yönelik bir paylaşım yaptı.

“Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler” diyen Koca, “Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11’i yine bu yaş grubundan” ifadelerini kullandı.

Koca, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir" uyarısında bulundu.

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Türkiye'de toplam vaka sayısı 279 bin 806 iken can kaybı 6 bin 673 oldu. Covid-19 tedavisini tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.