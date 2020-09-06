Sağlık Bakanı Koca: Son bir ayda Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20 ila 40 yaş aralığında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan 100 kişiden 40,1’inin 20-40 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğunu bildirdi.
Koronavirüs salgınına ilişkin Twitter hesabından sık sık paylaşım yapan Koca, genç yaştakilere yönelik bir paylaşım yaptı.
“Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler” diyen Koca, “Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11’i yine bu yaş grubundan” ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 53 kişi daha hayatını kaybetti, 1578 yeni tanı kondu
Türkiye'de toplam vaka sayısı 279 bin 806 iken can kaybı 6 bin 673 oldu. Covid-19 tedavisini tamamlananların sayısı 251 bin 105'e çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, vaka sayısı 279 bin 806, vefat sayısı 6 bin 673 olarak kayıtlara geçti.