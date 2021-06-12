Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saat içinde 597 bin 647 doz aşı yapıldı

"Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!"