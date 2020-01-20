Sağlık Bakanı Koca: Somali'de bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23.00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek" dedi.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada, Cumartesi günü gerçekleşen saldırıda, 6'sı Türk toplam 17 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlamada yaralanan Somalililerin, TSK tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluştuğunu belirten Bakan Koca, "17 yaralının tamamı, patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanemize getirilerek tedavi altına alındı... 6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşımız, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Diğer 3 vatandaşımızın ameliyatları gerçekleştirildi, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 11 Somalili yaralıdan 5'i taburcu edildi; 2 kişinin serviste, durumu ağır olan 4'ünün ise yoğun bakımda takipleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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