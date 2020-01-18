Somali'de Türklerin yemek yediği restorana bombalı saldırı

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Reuters'ın aktardığına göre Somali'nin Afgoye kentinde bomba yüklü bir araç Türk müteahhitlerin yemek yediği bir restorana dalıp patladı. Saldırıda 6'sı Türk 15 kişi yaralandı.

Reuters'a konuşan bir polis memuru, "Hızla giden bir bomba yüklü araba Türk mühendisler ve Somalili polislerin yemek yediği bir restorana daldı" dedi.

Can kaybı olup olmadığını bilmek için henüz erken olduğu belirtildi.

Bakan Koca: 6'sı Türk 15 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşının yaralandığını belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Somali'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Terör saldırısında, 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.