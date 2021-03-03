Sağlık Bakanı Koca: Sinovac aşısının Faz III sonuçları açıklandı; hastaneye yatışları yüzde yüz engelliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac aşısının Faz III sonuçlarına ilişkin paylaşım yaparak; "9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde" dedi.

TIKLAYIN: Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı: Etkililiği yüzde 83,5, hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde"