Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın" dedi.

Koca, bugün 6.017 yeni hastaya dikkat çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşım şöyle:

, "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

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