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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

14 Haziran 2021 00:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının gerilediğini belirterek, "Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."

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