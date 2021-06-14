Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının gerilediğini belirterek, "Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."

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