Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sağlık Bakanı <strong>Fahrettin Koca</strong>, vaka sayısının gerilediğini belirterek, "Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."</p>\n<p>Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: </p>\n<p><em>"Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."</em></p>\n<p><em><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623619197218-screenshot-14.png" alt width="696" height="165" /></em></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-de-koronavirus-53-kisi-daha-hayatini-kaybetti-yeni-vaka-sayisi-5-binin-uzerinde,958859" target="_blank" rel="noopener">Türkiye'de Koronavirüs | 53 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 5 binin üzerinde</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/en-yaygin-gorulen-koronavirus-belirtileri-degisti,958794" target="_blank" rel="noopener">En yaygın görülen Koronavirüs belirtileri değişti</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>